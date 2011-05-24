Чим шкідливі жовті фарбники

За словами фахівців із здорового харчування, за допомогою декількох фарбників досягається апетитний жовтий колір здобної випічки, цукерок, крему.

Корисними і натуральними речовинами є куркума і бета-каротин. Окрім цих речовин широко застосовується найбільш дешевий Е102.

На думку фахівців, речовина здатна викликати алергію, подразнення шкіри, погіршення зору. Також у людини може з`явитися слабкість, погіршення настрою.

Американські учені повідомили, що дешева речовина тартразин перешкоджає засвоєнню вітамінів. За словами фахівців, при покупці здобних виробів необхідно звернути увагу на список інгредієнтів, що входять до складу продуктів.

receptkulinar.ru