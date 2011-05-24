Небезпечна для життя інфекція зафіксована у ФРН

Небезпечна для життя кишкова інфекція зафіксована на півночі Німеччини, захворіли вже більше 130 осіб.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров`я Гамбурга.

Лікарі відзначають "дуже незвичайний" розвиток хвороби, приблизно у сорока із 130 випадків йдеться про дуже важкий стан хворих, двоє з них підключені до апарату штучного дихання. Інфекцію викликає так звана ентерогеморрагічна бактерія Escherichia coli (EHEC).

"Число важких випадків за такий короткий час дуже незвично, незвичайні і вікові групи", - наголошується в повідомленні Інституту імені Роберта Коха.

Згідно з даними Світової організації охорони здоров`я, бактерія Escherichia coli часто присутня в кишковику людей і теплокровних тварин. Більшість її штамів нешкідливі, але деякі штами, такі як, наприклад, ентерогеморрагічна E. coli (EHEC) можуть викликати важкі хвороби харчового походження.

Бактерія передається людині, головним чином, при вживанні в їжу заражених продуктів, таких, як сирі або ті, що не пройшли достатню теплову обробку, м`ясні продукти або сире молоко.