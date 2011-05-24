"Віагра" викликає глухоту

Ефект від "Віагри" може бути в буквальному розумінні оглушливим. Американські учені після довгих досліджень заявили, що використання популярних пігулок здатне привести до погіршення слуху.

У чоловіків старше 40, що пили ліки, подібні проблеми зустрічаються удвічі частіше звичайного. На думку учених, компоненти препарату завдають шкоди внутрішньому вуху.

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