Схрещування рук зменшує біль

12:07, 24 травня 2011
Зарубіжні новини
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Лікування жестами

Учені з університетського коледжу Лондона виявили незвичайну функцію людських жестів. Виявляється, за допомогою жесту схрещування рук на грудях не тільки висловлюється підсвідоме бажання відгородитися від чого-небудь, але і відбувається зниження больового відчуття.

В ході експерименту учасниці піддавалися короткочасному больовому відчуттю з схрещеними руками і в звичайній позі, в ході чого проводилося сканування активності їх мозку, а після зняття дії болю вони повинні були описати свої відчуття. Експеримент показав, що в «закритій» позі жінки відчували найменшу інтенсивність болю.

Експерти пояснюють ефект активацією роботи обох півкуль головного мозку, внаслідок чого знижується ефективність обробки сенсорних стимулів.

likar.info

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