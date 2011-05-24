Схрещування рук зменшує біль

Учені з університетського коледжу Лондона виявили незвичайну функцію людських жестів. Виявляється, за допомогою жесту схрещування рук на грудях не тільки висловлюється підсвідоме бажання відгородитися від чого-небудь, але і відбувається зниження больового відчуття.

В ході експерименту учасниці піддавалися короткочасному больовому відчуттю з схрещеними руками і в звичайній позі, в ході чого проводилося сканування активності їх мозку, а після зняття дії болю вони повинні були описати свої відчуття. Експеримент показав, що в «закритій» позі жінки відчували найменшу інтенсивність болю.

Експерти пояснюють ефект активацією роботи обох півкуль головного мозку, внаслідок чого знижується ефективність обробки сенсорних стимулів.

likar.info