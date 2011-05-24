Мистецтво лікує психіку

Щоб поліпшити свій психологічний стан, не обов`язково вдаватися до традиційної терапії. Британські нейробіологи з`ясували, що альтернативою медичної допомоги в таких випадках можуть стати відвідини картинної галереї. Вони прийшли до висновку про унікальну дію на психіку шедеврів світового живопису.

В ході експерименту добровольці розглядали роботи Сандро Боттічеллі, Клода Моне і Джона Констебля. Після перегляду було проведено сканування їх мозку. Встановлено, що відбулася активізація тих же ділянок мозку, які активізуються і в стані закоханості. Аналіз крові також показав підвищення рівня гормону дофаміна, який пов`язаний із задоволенням і приємними відчуттями. Таким чином, загальне самопочуття людей покращало.

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