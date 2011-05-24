Захворювання серця лікує яблучний сік

За словами дослідників з Universite Montpelier, яблучний сік здатний запобігти захворюванням серця і судин. Як і виноград, яблучний сік має антиокислювальні властивост.

За словами фахівців, яблука підвищують біонакопичування природних захисних складів. В ході проведених експериментів з`ясувалося, що яблука мають захисний ефект і захищають від виникнення серцево-судинних захворювань, а також атеросклерозу.

Завдяки рослинним елементам, які містяться в яблуках, знижується негативна окислювальна дія. На думку фахівців, необхідно щодня вживати яблука або яблучний сік, які омолоджують організм людини.

Яблука дуже корисні для всього організму. Яблучний сік стимулює роботу кишечника. Щоденне вживання яблучного соку знижує ризик виникнення захворювання серця, печінки. Яблука необхідно включити в свій раціон.

newsland.ru