Що робити при неспокої і нападах паніки

Єдина і найважливіша рекомендація — це практикувати контроль над своїм диханням. Мета — зробити дихання глибшим, повільнішим, спокійнішим і регулярнішим. Неможливо знаходитися в неспокійному або панічному стані, поки дихання зберігається саме таким. За допомогою уміння регулювати дихання ви розвиваєте могутній засіб контролю над неспокоєм і подолання емоційного розладу. Цей метод— безкоштовний, не вимагає приладів, може застосовуватися повсюдно і використовує щось таке, що знаходиться буквально у вас під носом.

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