Регулярні прогулянки на свіжому повітрі рятують від крихкості кісток

Регулярний вплив Сонця на шкіру для підтримки нормальних рівнів вітаміну D в організмі допомагає запобігти переломам у людей похилого віку, особливо серед чоловіків. Давно відомо, що сонячне світло і вітамін D необхідні для підтримки наших фізичних сил і пізнавальних здібностей. Вітамін D утворюється в шкірі після прямого впливу сонячних променів. З віком шкіра має менше можливостей для синтезу вітаміну. Крім того, багато людей похилого віку проводять більше часу в закритих приміщеннях через фізичну слабкість, нерухомість або хвороби і не можуть піддаватися регулярному дії ультрафіолету.

Австралійські лікарі Neuroscience Research Australia розглянули взаємозв`язок між рівнями вітаміну D і падіннями серед людей у ​​віці 70-90 років. Приблизно третина учасників обстеження відчували дефіцит «сонячного вітаміну», а також мали уповільнену реакцію, поганий баланс рухів і гірші розумові здібності. Серед чоловіків брак вітаміну найчастіше асоціювався з частотою падінь і отриманням переломів. Медики радять літнім людям частіше бувати на сонці в нежарку погоду або приймати добавки вітаміну D, щоб убезпечити себе від ослаблення суглобів. За словами фахівців, люди повинні бувати на сонці кілька хвилин більшість днів тижня влітку, а взимку протягом 2-3 годин за тиждень.

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