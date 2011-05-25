Допомога при алергії на укуси комах
10:07, 25 травня 2011Зарубіжні новини
0
Промити місце укусу водою
У людини, особливо малюка, який страждаэ від харчової алергії, велика ймовірність наявності алергії на укус комахи – бджоли, оси і навіть комара і мурашки.
Симптомами алергічної реакції на укус є задишка, кропив`янка, набряк, прискорений пульс.
Ось що радять медики зробити перш за все, якщо все ж таки не вдалося уникнути укусу:
•Промити місце укусу водою з милом або антисептиком, щоб не допустити розповсюдження інфекції
•Нанести на місце укусу заспокійливу мазь
•Для зменшення свербіння і припухлості скористатися антигістамінною маззю, прийняти антигістамінний препарат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter