Допомога при алергії на укуси комах

У людини, особливо малюка, який страждаэ від харчової алергії, велика ймовірність наявності алергії на укус комахи – бджоли, оси і навіть комара і мурашки.

Симптомами алергічної реакції на укус є задишка, кропив`янка, набряк, прискорений пульс.

Ось що радять медики зробити перш за все, якщо все ж таки не вдалося уникнути укусу:

•Промити місце укусу водою з милом або антисептиком, щоб не допустити розповсюдження інфекції

•Нанести на місце укусу заспокійливу мазь

•Для зменшення свербіння і припухлості скористатися антигістамінною маззю, прийняти антигістамінний препарат.

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