У жінок всі переживання відбиваються на шкірі

Вчені довели, що практично будь-які емоційні переживання представниць прекрасної статі неминуче позначаються на їхньому зовнішньому вигляді. Зокрема, через стрес, як відомо, може страждати стан шкіри. Крім того, деякі хронічні захворювання, що супроводжуються появою косметичних дефектів, також можуть мати під собою психологічну основу. Перш за все, це стосується псоріазу, який медики визнали чи не найбільш чутливою до стресу шкірною хворобою.

З іншого боку, як з`ясувалося, саме це захворювання також може призвести до підвищення ймовірності розвитку у жінки важкої депресії. У результаті виникає своєрідне замкнене коло, в якому два порушення - депресія і псоріаз - посилюють і ускладнюють лікування один одного. Псоріаз являє собою незаразне захворювання, зовні проявляється у вигляді почервоніння, потовщення і осушення шкіри на окремих ділянках, частіше за все - в області колін, ліктів і голови.

Нещодавно проведені американськими вченими фахівцями дослідження показали, що стрес дійсно підсилює почервоніння, свербіж і вираженість інших симптомів псоріазу. Це пояснюється тим, що психічні та фізичні навантаження стимулюють вироблення в організмі особливих хімічних посередників - нейропептидів, які якраз і можуть викликати свербіння, біль і запалення. Крім того, в основі стрес-індукованих спалахів псоріазу можуть лежати порушення в роботі гіпофіза, гіпоталамуса або наднирників.

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