Білий чай - еліксир безсмертя

Існує безліч сортів чаю. Однак найелітніший з усіх видів - білий чай. Ще при дворі Китайських імператорів заварювали білий чай. Існує легенда, що одного разу імператор сидів у саду і пив кип`ячену воду. Несподівано йому в чашку впали листочки з чайного дерева. Смак і аромат вразили його. Так і почали заварювати цей сорт чаю.

Білий чай досить важко знайти, оскільки виробляють його всього в двох місцях: у горах острова Шрі-Ланка і в одній з китайських провінцій Фуцзянь, причому на висоті більше 1000 метрів. Відомо два різновиди цього чаю. Вони мають досить хитромудрі назви: білий піон і срібні голки. Дістати останній дуже важко, так як він зустрічається досить рідко і коштує дуже дорого. Молоді листочки чайного дерева збирають лише два дні на рік і протягом декількох годин. У цей час із бруньки з`являється срібна стрілочка, тому збирати доводиться вручну і рано вранці. Для складальників існує окреме правило. Їм заборонено їсти часник, цибулю або будь-які прянощі, пити алкоголь, тому що запах може зіпсувати аромат листочків. Для виготовлення цього виду збирають наймолодші листочки. Потім їх витримують на пару і підсушують.

Під час приготування його не скручують. Ось чому всі листочки рівні і світлі, і колір вони не міняють, залишаючись зеленуватого відтінку. При заварюванні, вода має світлий колір, а отриманий аромат має квіткові та трав`яні ноти. Білий чай дуже важко перевозити, ось чому організація транспортування викликає багато клопоту. Вся принадність чаю полягає в його свіжості, а при здійсненні перевезення на далекі відстані він її втрачає.

Існує особлива традиція заварювання білого чаю. Прийнято заливати його негарячою водою, бо окріп вбиває весь аромат та корисні речовини. Заварювати потрібно не менше 5 хвилин у скляному, фарфоровому або керамічному чайнику. На одну чашку буде досить однієї або двох чайних ложок білого чаю. У результаті виходить настій жовтуватого відтінку, що має приємний смак і тонкий квітковий аромат. Зберігати такий вид чаю слід у закритому посуді в сухому приміщенні.

Найчастіше даний вид чаю називають еліксиром безсмертя, оскільки він володіє масою корисних властивостей. У ньому міститься величезна кількість вітамінів та інших корисних речовин, необхідних для організму. Також білоий чай захищає від бактерій, сприяє загоєнню ран і зміцнює серцево-судинну систему. Також він є профілактичним засобом проти появи пухлин і утворення ракових клітин.

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