Чому шаруються нігті

Щоб не допустити шарування нігтів, потрібно дотримуватися наступних правил. Перше, це використовувати лаки для нігтів з вмістом кальцію. Адже проблема - у його нестачі. А коли знімаєте старий лак, використовуйте спеціальні препарати, які не містять ацетону.

В основному нігті слабкі через брак в організмі кальцію та інших важливих вітамінів. Якщо процес почався, лікування нігтів треба проводити з допомогою звичайних ванночок. Наприклад, раз на тиждень робимо розчин з олії і 2-3 краплями йоду і в ньому тримаємо свої пальці кілька хвилин. Допоможе позбутися проблеми й інший рецепт. Змішуємо 10 мл олії жожоба і стільки ж олії пшеничних зерен. Туди додаємо по дві краплі чайного дерева, троянди і олії лимона. Все це перемішуємо і наливаємо у ванну. Туди опускаємо на 5 хвилин пальці рук і насолоджуємося процесом. Має обов`язково допомогти.