Захоплення дієтами скорочує життя на 8 років

Учені довели, що надмірна худоба набагато гірше ніж невелика зайва вага.

Норвезькі експерти стверджують, що худі люди живуть набагато менше, ніж повні. В ході експерименту, який тривав протягом 10 років, з`ясувалося, що 90% худющих учасників померли на 8 років раніше, ніж їх однолітки з нормальною вагою. А ось люди із зайвими кілограмами прожили менше тільки на 4 роки, ніж склав середній вік їх однолітків.

Тому учені зробили висновок, що і повнота, і худина є причиною розвитку різних проблем із здоров`ям.

Повні люди найчастіше страждають від таких хвороб як цукровий діабет, гіпертонія, атеросклероз, проблеми з суглобами. Але у свою чергу худоба, особливо різка, збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, розладів психіки і раку.

Тому медики рекомендують харчуватися правильно і лише здоровою і корисною їжею. Що у свою чергу, дозволить утримувати вагу в нормі.

newsland.ru