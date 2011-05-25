У США заборонять вводити ботокс дітям і підліткам

Законодавчі збори штату Нью-Джерсі приступили до розгляду законопроекту, що забороняє вводити ботокс та аналогічні препарати особам молодшим 18 років в косметичних цілях.

За даними агентства, комітет з охорони здоров`я та соцзабезпечення літніх людей уже схвалив цю законодавчу ініціативу десятьма голосами проти одного.

За словами лікаря Херба Конауя, препарати на основі ботулінового токсину досить небезпечні і для дорослих, тому діти точно не повинні піддаватися їх дії.

Новий закон, який ухвалять, зобов`яже всіх лікарів при використанні ботокса у дітей та підлітків документувати медичні показання для такого лікування (в деяких випадках препарат застосовується в терапевтичних цілях, у тому числі в осіб молодше 18 років). Відповідальність за виконання закону буде покладене на Медичну раду штату і главу департаменту охорони здоров`я.

Приводом для розробки законопроекту стала недавня історія про мешканку Сан-Франциско Керрі Кемпбелл, яка вводила ботокс своїй восьмирічній дочці і яка розповіла про це в березневій телепрограмі. За її словами, це допомагало видалити дрібні мімічні зморшки дівчинці, яка бере участь у дитячих конкурсах краси. Крім того, вона впевнена, що ін`єкції допоможуть дочці, яка планує стати актрисою, співачкою чи фотомоделлю, довше зберегти молоду зовнішність. Кемпбелл також заявила, що тим же самим займаються багато матерів дівчаток-конкурсанток.

Розслідуванням цього випадку, розкрученого ЗМІ і який викликав хвилю обурення аудиторії, зайнялися соціальні служби. Незабаром після цього сайт TMZ заявив, що одержав у розпорядження клятви твердження якоїсь Шини Аптон про те, що вона зіграла роль Кері Кемпбелл на замовлення британського таблоїду The Sun, який нібито заплатив за це 200 доларів. При цьому вона ніколи не вводила ботокс своїй дочці. Чи є ця інформація правдою, брехнею жінки, яка злякалася слідства або вигадкою редакторів TMZ, поки невідомо. За день до цього повідомлення The Sun опублікував інтерв`ю, в якому Кемпбелл кається у застосуванні препарату в дочки.

Основним аргументом автора законопроекту є результати дослідження, проведеного Американським товариством естетичної пластичної хірургії. Як показало це дослідження, в 2009 році підліткам було введено понад 12 тисяч ін`єкцій ботокса, що майже вдвічі більше, ніж у 2008 році.

medportal.ru