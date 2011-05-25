Чим корисна гвоздика

Антисептик і знеболююче

Гвоздика має антисептичні, бактерицидні, антивірусні, спазмолітичні і знеболюючі властивост. Нормалізує артеріальний тиск. Регулює діяльність шлунково-кишкового тракту. Підвищує тонус матки, стимулює пологи, нормалізує менструальний цикл. Гвоздика незамінна в стоматології як антисептик і знеболюючий засіб, використовується як афродизіак. Показання до застосування: вегетосудинна дистонія; метеоризм, кишкові коліки, коліт, захворювання прямої кишки; діарея; гіпотонія; запалення слизистих оболонок, ясен, язика, пародонтоз; риніт, ларингіт, фарингіт, тонзиліт, отит, запалення гайморових пазух; фригідність, розлад потенції; бородавки, мозолі, доброякісні утворення; короста. aromatherapy.org.ua

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