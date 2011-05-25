Чим корисна гвоздика
12:05, 25 травня 2011Зарубіжні новини
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Антисептик і знеболююче
Гвоздика має антисептичні, бактерицидні, антивірусні, спазмолітичні і знеболюючі властивост. Нормалізує артеріальний тиск. Регулює діяльність шлунково-кишкового тракту. Підвищує тонус матки, стимулює пологи, нормалізує менструальний цикл. Гвоздика незамінна в стоматології як антисептик і знеболюючий засіб, використовується як афродизіак.
Показання до застосування:
вегетосудинна дистонія;
метеоризм, кишкові коліки, коліт, захворювання прямої кишки;
діарея;
гіпотонія;
запалення слизистих оболонок, ясен, язика, пародонтоз;
риніт, ларингіт, фарингіт, тонзиліт, отит, запалення гайморових пазух;
фригідність, розлад потенції;
бородавки, мозолі, доброякісні утворення;
короста.
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