На вашу думку, яка професія найшкідливіша за ступенем стресового навантаження? Можна припустити, що на першому місці опиняться представники правоохоронних органів, адже їх робота пов`язана з постійною нервовою напругою. Проте є і небезпечніші професії. Про це свідчать дослідження, проведені англійськими і канадськими психологами.

На перше місце за цією шкалою вийшли шахтарі, їх показник ризику — 8,3 балу. А ось за ними опинилися поліцейські — 7,7. У 7,5 балу оцінили психологи ризик будівельників і журналістів. Далі, як не дивно, йдуть актори — 7,2 балу, політичні і громадські діячі — 7 балів. Досить високий показник ризику у людей цих професій психологи пояснюють тим, що вони працюють на публіку, а це психологічно обтяжливе заняття. Лікарі набрали 6,8 балу, водії автобусів — 5,4, дипломати і фермери -4,8. Найспокійніша ж робота — у співробітників бібліотек і музеїв. Їх показник — 2,8 балу.

Ще більш несподівані результати одержали ті, що проводили подібне ж дослідження співробітники університету Торонто (Канада). Згідно з їх даними, найважча професія (в усякому разі, в Канаді) — музикант. Психологи відзначають, що нерви музикантів страждають від постійного поспіху, гастрольних переїздів, безцеремонного диктату диригентів, нескінченних вправ. Опитування колективів 19 канадських оркестрів показав, що 82% музикантів час від часу приймають заспокійливі засоби, а 8% ковтають їх постійно.

newsland.ru