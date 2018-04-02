7 предметів в нашому побуті, які нас старять

Процес старіння є природним і неминучим. Проте часто ми старіємо швидше, ніж це передбачено природою. Які речі з нашого ужитку приводять до передчасного старіння? Читайте наш рейтинг.

1. Комп`ютер. Видний британський косметолог Майкл Прейджер заявив, що тривале сидіння за комп`ютером старить жінок. Офісним леді загрожують ранні зморшки, «гусяча шия» і подвійне підборіддя. Ці проблеми багато в чому пов`язані з недостачею рухів: постійна концентрація уваги на моніторі приводить до появи зморшок біля перенісся, а спрямований вниз погляд – до укорочення м`язів шиї. Через це у жінок виникає подвійне підборіддя, а шкіра на шиї стає в`ялою і хворобливою. Додамо до цього звичні проблеми з поставою і імунітетом, геморой, променезап`ястковий синдром, і у нас з`явиться перший претендент на перемогу в цьому сумному рейтингу.

Що робити. Прейджер радить робити кожні 15 хвилин виробничу гімнастику і проводити більше часу на свіжому повітрі.

2. Мобільний телефон. Не дивлячись на те, що шкода від випромінювання мобільного телефону так і не була доведена, більшість медиків схиляються до того, щоб обмежити використання стільникового. Згідно гіпотезам, мобільний телефон чинить комплексну дію на організм людини: він збиває серцевий ритм, пригнічує статеву систему, і найголовніше – електромагнітне поле мобільного телефону проникає глибоко в головний мозок, надаючи далеко не сприятливу дію. Санпін рекомендує не використовувати мобільний телефон особам до 18 років, а лікарі радять скоротити спілкування за допомогою стільникового до мінімуму всіх людям.

Що робити. Користуйтеся звичайними телефонами. На крайній випадок – купіть гарнітуру.

3. Пластиковий посуд. Пластик при нагріванні виділяє шкідливі речовини. Майже 80% «пластикових токсинів» людина одержує з посуду, який передає отруйні сполуки їжі. Інші 20% припадають на пластикові вікна і інші елементи інтер`єру. Особливо шкідливі пластикові контейнери для мікрохвильових печей. Річ у тому, що такий посуд зазвичай виготовляється з полімерів полівінілхлориду (ПВХ), поліпропілену, поліетилену, полістиролу і полікарбонату. Самі по собі полімери інертні і нетоксичні, проте різні технологічні добавки і розчинники, потрапивши в їжу, мають шкідливу дію.

Що робити. Купуйте мінералку в скляних пляшках, а як матеріал для одноразового посуду вибирайте картон.

4. Галасливі сусіди. Та й взагалі, будь-який шум сильніший 60 децибел. Швейцарські учені під керівництвом професора Берна Матіаса Еггера з`ясували, що гучні звуки значно підвищують ризик серцево-судинних захворювань у жінок. Особливий неспокій у учених викликали сім`ї, що проживають по сусідству з аеропортами. Опитавши майже 4,6 мільйонів осіб, учені з`ясували, що жінки, які чують звуки потужністю 60 децибел, старіють на 30% швидше.

Що робити. Постукайте до сусідів і попросіть їх «зробити тихше». Рівень шуму не повинен бути більше 45 децибел. Якщо ви так і не прийдете до консенсусу, доведеться купити беруші.

5. Мочалка. Звичайно, сама по собі мочалка постарити вас не зможе. Передчасне погіршення стану шкіри викликає надмірна любов до гігієнічних процедур. Річ у тому, що зовнішній шар шкіри захищає нас від бактерій, забруднень і ультрафіолетових променів, а ми його змиваємо гарячою водою і здираємо мочалкою. Посилене зіскоблювання позбавляє шкіру природних жирів і деформує її. Перш за все, це стосується шкіри рук, яка швидко висушується в холодний час.

Що робити. Не перестарайтеся з умиваннями. Користуйтеся не гарячою, а теплою водою, особливо, коли миєте обличчя.

6. Побутова хімія. Сюди також слід віднести репеленти, які містять нервово-паралітичну отруту. Чистячі засоби на основі хлору забезпечують максимальну дезинфекцію, але серйозно шкодять організму через шкідливі випаровування. Аміачна побутова хімія може викликати подразнення очей. Купуйте тільки ті засоби, які не містять хлор, триклозан, спирт, триклокарбон, луг, етилгліколь або аміак.

Що робити. Замініть хімічні чистячі засоби на оцет, перекис водню, соду, сіль або олію чайного дерева. Для відлякування комах поставте на підвіконня герань. Вікно можна закрити москітною сіткою.

7. Парафінові свічки. Експерти університету Південної Кароліни виявили, що парафінові свічки, що горять, випускають пари, що містять різні канцерогени – бензол і толуол. Ці речовини можуть привести до розвитку раку легенів і ураження нервової системи.

Що робити. Купуйте воскові свічки. Як їх відрізнити? Зніміть ножем стружку зі свічки – парафінова кришитиметься.

health.mail.ru