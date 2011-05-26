Офісні рослини - порятунок від стресу

Дослідження показало, що кімнатні рослини можуть поліпшити здоров`я працівників, страждаючих від стресу, а також скоротити кількість лікарняних, які вони беруть. Учені з Сільськогосподарського університету Норвегії стверджують, що рослини, що знаходяться в офісі, позитивно впливають на здоров`я співробітників.

Дослідники спостерігали за 305 співробітниками трьох різних офісів, які відрізнялися один від одного по кількості кімнатних рослин, що знаходилися в приміщеннях. Учені порівняли кількість лікарняних, які брали співробітники.

Порівнявши ці дані, учені прийшли до висновку: що більше рослин могли спостерігати працівники офісу, то менше лікарняних їм доводилося брати.

Кімнатні рослини і особливі земляні мікроби мають особливу властивість нейтралізувати летючі органічні компоненти, які ослабляють здоров`я людини. Учені також стверджують, що ті співробітники, які працюють в «квітковій зоні» набагато краще справляються зі своїми робочими обов`язками, ніж ті працівники, робоче місце яких знаходиться в «безквітковій зоні».

newsland.ru