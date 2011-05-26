Чим небезпечне м'ясо з кров'ю

На півночі Німеччини стрімко розповсюджується невідома, але небезпечна кишкова інфекція. Є і смертельні випадки. Лікарі - в розгубленості. Хвороба розвивається незвично, чи не відразу викликаючи гостру ниркову недостатність. Медики вважають, що небезпека - в сирому м`ясі і овочах. Але зупинити спалах захворювання не вдається.

Вранці в реанімацію берлінського госпіталю "Шарите" доставили двох чоловіків з ознаками гострої кишкової інфекції. Саме по собі це не стало б приводом для неспокою, але схожі випадки реєструються по всій Німеччині. У суботу в Нижній Саксонії померла жінка.

"Біль в животі, загальне нездужання, кривава діарея - це перші симптоми захворювання, - розповідає завідувач інфекційного відділення госпіталю "Шарите" Томас Шнайдер. - У частини хворих можуть відмовити нирки і розвинутися недокрів`я".

Більше всього хворих - в Гамбурзі - 40 чоловік, а найважчі - у Франкфурті: двоє - на апаратах штучного дихання. Аналізи виявили один з видів кишкових бактерій, які виробляють токсини.

Як і багато бактерій, цей їх шкідливий різновид кублиться в сирому м`ясі. Те, що спалах захворювання співпав з відкриттям сезону барбекю і кемпінгів, пояснює багато що, окрім головного - звідки ця інфекція взагалі узялася.

newsland.ru