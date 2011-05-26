Нудьга - запорука щасливого шлюбу

Канадські учені встановили, що зовсім не пристрасть і постійна новизна відчуттів гарантує довге сумісне життя. Результати недавніх досліджень, проведених фахівцями, показали, що поширена думка про те, що рутина вбиває стосунки, з яким погоджується приблизно 88% жінок, насправді є помилковою. До подиву самих експертів, виявилось, що деяка частка нудьги в сімейному житті, якраз навпаки, є одним з кращих способів зберегти почуття і стабільність.

Як відзначають канадські психологи, свого роду звичка якраз краще всього забезпечує глибоке взаєморозуміння між чоловіком і дружиною, які готові надавати один одному необхідну підтримку – власне, в чому і полягає основний сенс шлюбу. Як один з найбільш яскравих прикладів дослідники наводять, зокрема, стосунки великої актриси Елізабет Тейлор і її чоловіка Річарда Бартона, які за все своє життя сходилися і розходилися кілька разів.

Як відомо, взаємини зоряної пари були украй бурхливими: з численними скандалами, биттям посуду і емоційними примиреннями. Психологи з Канади підкреслюють, що, з одного боку, таке подружжя відчуває гостру потребу один в одному, проте подібні взаємини найчастіше стають величезною проблемою і вимагають дуже великої віддачі, що рано чи пізно набридає. Спокійніші стосунки, навпаки, відрізняються набагато вищою міцністю і тривають значно довше.

profinews.com.ua