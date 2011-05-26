Чим корисне козине молоко

Поживна цінність козиного молока нітрохи не поступається коров`ячому, і додатково воно має ряд унікальних властивостей.

«Молоко кози більш сумісно з фізіологічними особливостями людського організму, ніж коров`яче молоко», - вважають фахівці з харчування і гігієни з Санта Барбари, Каліфорнія. Козине молоко містить цілий ряд цінних речовин: кальцій, фосфати, вітаміни А і В, але перетравлюється значно легше, ніж коров`яче. Структура жирів і протеїнів в ньому максимально наближена до структури людського грудного молока. Тому і проблем з ним значно менше, ніж з коров`ячим молоком. Воно майже не викликає алергічних реакцій і розладів травлення. Це пояснюється тим, що люди, страждаючі алергією, зазвичай бувають чутливі до протеїну коров`ячого молока. Козине молоко містить інший різновид протеїну, який легше перетравлюється. До того ж молекули жиру в козиному молоці дрібніші і не злипаються, як в коров`ячому, що дозволяє людському організму без зусиль засвоювати його.

Багато медиків і цілителів указують на унікальні лікувальні властивості молока домашньої кози. Лікар з Канади вважає, що воно допомагає при артритах і інших захворюваннях суглобів і шкіри. На думку ряду дослідників, завдяки високому вмісту певних жирних кислот козине молоко може виявитися вельми корисним проти цілого ряду захворювань, включаючи камені в жовчному міхурі, розлади травлення, кісти і фіброми, дитячу епілепсію, воно також сприяє розсмоктуванню надлишків холестерину в організмі.

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