Мандарин - спалювач жиру

Учені з Південної Кореї зробили відкриття – мандарини допомагають в роботі печінки. Сік з цих фруктів знижує ступінь ожиріння органу.

Більше п`ятдесяти школярів взяли участь в дослідженні, метою якого було довести, що вживання мандаринового соку стимулює скорочення ожиріння печінки. Половина випробовуваних в перебігу шістдесяти днів регулярно пила мандариновий сік і щодня займалася спортом. Друга половина учнів також щодня мала фізичні навантаження, але в їх раціоні не було соку з цих цитрусових. За наслідками дослідження з`ясувалося, що школярі, які входили до першої групи, схуднули на 1,5% більше.

Фахівці розраховують, що таке відкриття зробить мандариновий сік популярнішим серед населення і понизить кількість людей, страждаючих ожирінням.

supwoman.ru