Хмара попелу рухається на Німеччину і Польщу

Хмара попелу від ісландського вулкана Грімсвотн сьогодні вранці досягне Берліна, попереджує Європейське агентство з контролю за авіасполученням, передає Бі-Бі-Сі.

Попіл може також становити загрозу польотам над деякими районами Польщі, заявляють фахівці.

Наразі німецькі аеропорти Гамбурга і Бремена закриті як на зліт, так і на посадку.

Разом з тим, як запевняють в Європейському агентстві, аеропортам, розташованим на південь від Бремена, вулканічні осідання не загрожують.