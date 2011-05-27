Джерело кишкової інфекції, через яку помирають люди, - огірки

Німецькі власті поінформували Єврокомісію про те, що джерелом кишкового захворювання стали вирощені без пестицидів огірки з іспанських провінцій Альмерія і Малага.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Розслідування у Німеччині триває з метою виявити можливі інші джерела розповсюдження кишкової палички Escherichia coli.

Під підозрою також перебувають біологічно чисті огірки з Нідерландів, що продаються у Німеччині.

Прес-служба Єврокомісії відзначає, що іспанські власті зараз встановлюють точне місце виробництва огірків, що викликали поширення захворювання.

Всього у німеччині було зареєстровано 214 випадків захворювання, два з яких призвели до летального результату.

Крім того, 10 випадків захворювання виявлено у Швеції, 4 – у Данії, три - у Великій Британії та один – у Нідерландах.

Спалах захворювання торкнувся переважно регіону Гамбурга. Випадки захворювання в інших країнах були виявлені або у німців, що відвідували ці країни, або в людей, які недавно побували у ФРН.

У зв`язку з цим Єврокомісія попереджає громадян, які недавно відвідали Німеччину, уважніше ставитися до симптомів, зокрема, до появи кривавої діареї.