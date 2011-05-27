Вироби із пластику містять небезпечні токсичні речовини

Багато виробів із пластику містять небезпечні хімікати, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище, а також впливати на здоров`я. Про це свідчать численні наукові дані.

Шведські вчені з Університету Гетеборга протестували різні пластикові вироби і виявили, що третина з них містять токсичні речовини, в тому числі п`ять з перевірених товарів призначалися для дітей. Фахівці переконані, що необхідно терміново шукати безпечну альтернативу пластику для виробництва.

Між тим, незважаючи на широку занепокоєність хімічним складом пластмаси, її річне виробництво подвоїлося за останні 15 років, досягнувши 245 млн. тонн ще в 2008 році. Пластичні полімери не вважаються токсичними, але можуть містити залишкові хімікати, хімічні добавки і продукти розпаду. Пластмаса також ускладнює проблеми позбавлення від побутових відходів і служать одніює з головних причин забруднення навколишнього середовища.

Проаналізована в дослідженні продукція була виготовлена ​​з пластифікованого ПВХ або поліуретану, а також епоксидних матеріалів та текстильних виробів з різних пластикових волокон. Токсичність таких матеріалів в основному обумовлена ​​жиророзчинними органічними речовинами. Приклади найбільш небезпечних пластичних полімерів включали деякі поліуретани, поліакрілнітріли, ПВХ, епоксидні речовини і деякі сополімери стиролу.

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