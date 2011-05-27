Від мозолів врятує сода і олія чайного дерева

У салоні сухі мозолі прибирають або вручну - зрізають після ванни з мильно-содовим розчином, або досуха «шліфують» проблемну шкіру апаратом для педикюру із спеціальними насадками, - розповідає майстер Ольга Котова. - Що саме вам краще підійде, треба вирішити індивідуально.

Є і домашні способи. У аптеках і тих же салонах продаються спеціальні засоби по догляду за стопами з саліциловою кислотою, сечовиною, олією чайного дерева, тальком, розмарином. Вони видаляють ороговілі шари шкіри і хороші для профілактики.

Але вони недоречні, якщо у вас незручне взуття! Всі проблеми з мозолями з`являються саме через нього. Особливо, якщо у вас плоскостопість. Шукайте зручне, бажано ортопедичне взуття, з натуральних матеріалів, яке «дихає» і не натирає при ходьбі.

Якщо ж мозоль вже з`явився, допоможе спеціальний кератолітичний пластир (шукайте в аптеках).

Спочатку ногу поміщають на 15-20 хвилин у ванну з морською сіллю або содою і милом (на 2 літри гарячої води 1 столову ложку соди і стільки ж натертого на дрібній терці дитячого мила). Потім мозоль злегка обробляють пемзою, ногу витирають. Пластир приклеюють точно на мозоль. Навколишню шкіру - щоб не спалити - добре б захистити дитячим кремом або вазеліном. Через добу пластир знімають і мозоль легко видаляється руками. Якщо не йде повністю, процедуру повторюють.

kp.ru