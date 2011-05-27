Як прибрати живіт за допомогою обгортання

Якщо з якоїсь причини ви не можете відвідати салон краси, то обгортання можна зробити і в домашніх умовах.

Позбавитися 3 см на талії можна при теплому вологому обгортанні. У таз накрапайте по 10 крапель аромаолій розмарину, герані і лаванди, влийте ковпачок будь-якої олії для ванни або 3 ст. ложки молока. Додайте небагато теплої води і в цьому розчині намочіть льняну хустку. Віджавши, прикладіть її на живіт, а зверху - шар компресного паперу. Туго обгорніться сухою теплою хусткою і тримайте «обгортку» 3 хвилини.

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