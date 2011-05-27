Як вибирати босоніжки, щоб ноги не втомлювалися

1. Задник обов`язково повинен бути широким і зручним, щоб п`ята не гуляла.

2. Ідельная висота каблука 3 – 5 см. Шпилька в 8 - 10 см збільшує навантаження на спину, що загрожує остеохондрозом. У взутті зовсім без каблука нога теж швидко втомлюється.

3. Добре, якщо ремінці босоніжок ширші за 1 см. Вузенькі шнурки, звичайно, красиво виглядають на нозі - але вони упиваються в шкіру.

4. Вибирайте взуття з супінатором. Це додатковий захист від плоскостопості.

5. Шкарпетка не повинна перетискати пальці.

6. Взуття купуйте увечері, за день ноги набрякають і злегка збільшуються. І запам`ятайте - хорошу пару не треба розношувати!

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