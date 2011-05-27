У Башкирії почали рватися снаряди на арсеналі боєприпасів

У Башкирії унаслідок пожежі почали детонувати снаряди на 99-му арсеналі артилерійських боєприпасів.

Як повідомляє NEWSru, локалізувати вогонь поки що не вдається. Вже надходять дані про постраждалих. Військових і жителів найближчого селища евакуювали з небезпечної зони, йде евакуація мешканців інших селищ.

За інформацією джерела в МНС Росії, евакуюють жителів найближчого селища Урман - це близько 2,5 тисячі осіб, а також жителів Кутєєвки і Улу-Теляка. В цілому кількість евакуйованих становитиме 6 тисяч.

Озвучені дві різні версії НП на армійській базі біля населеного пункту Урман Іглинського району. За офіційним повідомленням, сталося мимовільний займання, за неофіційними даними - вогонь перекинувся на військовий об`єкт через лісову пожежу неподалік.

За даними ІТАР-ТАСС, під арсеналом, що вибухнув, імовірно, знаходяться потужні підземні сховища бойових зарядів.