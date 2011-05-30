На Кубі збільшилася кількість довгожителів старше 100 років

Кількість кубинських довгожителів, які подолали 100-річний рубіж, у нинішньому році зросло на 10 людей. В даний час у карибській країні налічується 1551 осіб у віці ста років і старше, при цьому жінок-довгожителів на 20 проц більше, ніж чоловіків.

Згідно за результатами дослідження, проведеного фахівцями кубинського Міністерства охорони здоров`я, лідером неформального "рейтингу столітніх" є Хуана Баутіста де ла Канделарія Родрігес, якій в нинішньому році виповнилося 126 років. Чорношкіра уродженка селища Кампечуела, розташованого в східній провінції Гранма, можливо, є найстаршою жителькою планети, хоча її імені і немає в Книзі рекордів Гіннесса.

Більшість кубинських довгожителів проживає в Гавані, Сантьяго-де-Куба, Ольгине, Камагуей і Вілья-Клара. Остання провінція взагалі вважається найстарішим регіоном країни. Середня тривалість життя на Кубі складає 78 років: 76 для чоловіків і 80 - для жінок, при цьому в країні спостерігається стійка тенденція старіння населення. Вже зараз більше 2 млн людей з 11200 тисяч жителів острова старші 60 років. За деякими оцінками, через двадцять років частка осіб пенсійного віку на Кубі зросте до 30 відсотків.

ami-tass.ru