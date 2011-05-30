Щоб швидко скинути вагу, треба бігати задом наперед

До такого висновку прийшли учені, а конкретно - експерт Карл Твумі. Він стверджує: щоб тренування були ефективні, в арсенал засобів варто додати біг задом наперед. Отже, на думку прихильника даного способу бігу, біг спиною вперед дозволяє понизити ступінь поштовхів, які переносять хребет і суглоби. Також це гарантує активніше спалювання калорій (спалюється до однієї п`ятої більше калорій, ніж при стандартному бігу).

Карл Твумі звернувся до бігу вперед спиною, коли у вересні він готувався до марафону. У результаті марафон чоловік біг задом наперед. За його словами, це не тільки дозволило уникнути травм, але і поліпшило відчуття рівноваги, потренувало периферійний зір і м`язи. Зараз даний вид бігу дуже популярний, і в серпні в Манчестері пройдуть змагання з бігу задом наперед.

Треба сказати, на такий біг звернули увагу ще лікарі в 70-х роках, рекомендуючи його спортсменам з травмами. Фізіотерапевти підтверджують: біг вперед спиною знижує навантаження на суглоби, тому його можна використовувати в курсі реабілітації при травмах колін і спини.

newsland.ru