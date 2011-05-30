У консервованих огірках з Іспанії - кишкова паличка

У Німеччині вже 10 осіб стали жертвами зараження кишковою паличкою, розповсюдження якої пов`язують з консервованими огірками з Іспанії.

За офіційними даними, 276 осіб мають симптоми зараження, повідомляє радіо «Свобода».

Більшість випадків подібного зараження і смертельних результатів зареєстровано у Німеччині, однак вони відмічені також к Швеції, Данії, Нідерландах і Великій Британії.

В інших країнах Європейського Союзу санітарні служби перевіряють консервовані огірки, що надійшли з Іспанії. Повідомляється, що дотепер зараженню піддавалися здебільшого дорослі, переважно жінки.