У консервованих огірках з Іспанії - кишкова паличка
10:05, 30 травня 2011Зарубіжні новини
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Є смертельні випадки
У Німеччині вже 10 осіб стали жертвами зараження кишковою паличкою, розповсюдження якої пов`язують з консервованими огірками з Іспанії.
За офіційними даними, 276 осіб мають симптоми зараження, повідомляє радіо «Свобода».
Більшість випадків подібного зараження і смертельних результатів зареєстровано у Німеччині, однак вони відмічені також к Швеції, Данії, Нідерландах і Великій Британії.
В інших країнах Європейського Союзу санітарні служби перевіряють консервовані огірки, що надійшли з Іспанії. Повідомляється, що дотепер зараженню піддавалися здебільшого дорослі, переважно жінки.
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