Чим небезпечно мити волосся щодня

При нинішній забрудненій екології процедура миття волосся у жінок стала щоденним ритуалом. Не дивлячись на ту велику кількість нібито нешкідливих шампунів з яскравим написом: «Підходить для щоденного миття», американські дослідники попереджають про шкоду, яку ви можете заподіяти своєму волоссю щоденним миттям. Річ у тому, що волосся потребує жирів і поживних речовин, продукованих шкірою голови, а при частому використанні шампуню, бальзаму і кондиціонера, ви позбавляєте свої пасма їх же природних речовин. Через це, як показали дослідження, волосся стає ламким і сухим. Але не поспішайте турбуватися! Фахівці говорять, що частота миття волосся залежить від їх структури і типу. Наприклад, густе волосся потрібно мити рідше, ніж рідке, владаркам прямого волосся часте використання шампунів також не принесе такої шкоди, як кучерявим. І лише жінки, які мають жирний тип волосся, можуть сміливо проводити процедуру миття щодня, головне тільки правильно підібрати засоби по догляду за волоссям.

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