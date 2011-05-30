Чай, від якого жир згорає, як дрова в печі

Хто любить чай, той зазвичай залишається струнким. Виявляється, у цього факту є наукове пояснення. Речовини, що містяться в чайному листі, запобігають відкладенню жиру в організмі.

Японські фахівці дізналися, що чай (зелений і чорний) допомагає уникнути набору ваги, причому навіть у випадку, якщо людина харчується хворою їжею.

Дані висновки були одержані в ході 14-тижневого експерименту з лабораторними тваринами.

Крім того, що цей напій не дає жиру накопичитися в організмі, він також нейтралізує дію шкідливої їжі, запобігаючи розвитку діабету другого типу, підвищення рівнів холестерину і цукру.

Нагадаємо, що в ході попередніх досліджень було доведено, що чай знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку і хвороби Паркінсона.

feelgood.com.ua