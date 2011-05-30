Створений крем «за групою крові»
12:14, 30 травня 2011Зарубіжні новини
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Спектр натуральних інгредієнтів
Доктор Джеймс Д’адамо, який створив підхід до харчування по групі крові, тепер запустив систему, що використовує той же принцип відносно догляду за шкірою.
У його клініці у Великобританії продаються крем для обличчя і очищуючий засіб, які підбираються залежно від групи крові клієнта. Правда, є і універсальний для всіх груп крові крем.
У систему догляду за шкірою входить спектр натуральних інгредієнтів. За допомогою крему доктор обіцяє позбавити від передчасного старіння, враховуючи індивідуальність шкіри відповідно до групи крові. Креми збагачені озоном, що переносить кисень в шкіру, олією ему, розмарином і вітаміном Е.
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