Burnout — означає згоріти на роботі. Виснажитися психологічно, розумово, фізично, емоційно. Спочатку в науковій літературі цей термін вживався стосовно хелперських (від слова — хелп — допомога) професій (це лікарі, пожежники, міліція і т.д.). Але сьогодні «вигорання» може наздогнати будь-яку працюючу людину. Тому що «просто так гроші ніхто не платить», викладатися доводиться по повній. І якщо сил своїх не розрахувати, розплата буде висока. Платити доведеться здоров`ям. Хронічна втома, стрес і депресія — це лише початок. Щоб якось забезпечити себе, по-перше, потрібно знати ворога в обличчя, по-друге, приймати профілактичні заходи. І, по-третє, раз і назавжди засвоїти, що всі справи сьогодні не доробиш...

Отже, найнебезпечніші «профхвороби» офісних працівників.

Атеросклероз

Сьогодні заробити інфаркт унаслідок атеросклерозу можна і в тридцять п`ять. Медиків цим не здивуєш. Адже по даним ВООЗ, в Росії 45% людей до 45 років страждають від атеросклерозу судин. Головна небезпека цього захворювання полягає в тому, що до певного часу воно ніяк особливо не виявляється. Зате в один прекрасний момент дає ускладнення — порушення роботи серцево-судинної системи. Основна причина розвитку атеросклерозу — підвищений «поганий» холестерин. Сприяють цьому підвищенню куріння (стрес на роботі провокує частіше палити), надмірна вага і неправильне харчування (що часто пов`язане), малорухливий спосіб життя (сидяча робота, наприклад), емоційне перенапруження, зловживання алкоголем. Профілактику і лікування атеросклерозу потрібно починати з аналізу крові на холестерин. Проаналізувавши результат, кардіолог дасть рекомендації по способу життя і харчуванню. Як правило, це відмова від куріння і алкоголю, заходи по утриманню ваги в нормі, помірна фізична активність (заняття спортом, фітнес, піші прогулянки), нежирна і малосолона їжа, поповнення дефіциту антиоксидантів і заходи по боротьбі із стресом. Аж до зміни роботи, якщо вона викликає тільки стрес.

Гіпертонія

Підвищений артеріальний тиск — підвищує ризик розвитку інфарктів, інсультів, хвороб нирок. Також, як і у випадку з атеросклерозом, жінка може не знати, що у неї ця хвороба. І виявитися гіпертонія може тільки після відвідин лікаря зі скаргами на болі в серце, головні болі. Ідеальний тиск — 120 на 80. Безпечними вважаються зміни до 140 на 90. У всіх інших випадках слід почати контролювати свій тиск. Щоб не пропустити появу «підступного мовчазного вбивці», як, буває, називають гіпертонію. Вона — нерідка. У Росії 20-30% людей середнього віку страждають від гіпертонії. Причини появи цієї хвороби — неправильне харчування, багато солі в дієті, зайва вага, малорухливий спосіб життя, куріння, алкоголь, стрес. У жінок це ще і нераціональні дієти, і прийом протизаплідних засобів після 35 років.

Стенокардія Стенокардія, або грудна жаба, виникає унаслідок атеросклерозу артерій серця. При нападі стенокардії здавлює грудину, не вистачає повітря. На роботі напади стенокардії у співробітників відбуваються найчастіше через емоційне перевантаження, під час конфліктів, важких нарад, надмірної перевантаженості. Больовий напад триває, як правило, 1-15 хвилин. Якщо за цей час біль не пішов, потрібно викликати «Швидку», до приїзду лікаря необхідно прийняти нітрогліцерин. Профілактика стенокардії також полягає в дотриманні дієти і здорового способу життя. Лікування цього захворювання може призначити тільки лікар по індивідуально підібраній схемі. Разом з лікарем можна обговорити і допустимі навантаження (може, це будуть спеціальні вправи, тренування або можна відвідувати звичайні фітнес-центри, займатися спортом нарівні зі всіма... а комусь навантаженням будуть спочатку навіть звичайні піші прогулянки).

Виразкова хвороба шлунку і 12-персної кишки

Вважається, що у жінок перебіг цієї хвороби сприятливіший, загострення і напади трапляються рідше. Проте це мало утішає. Адже у цієї хвороби є дуже небезпечне ускладнення — кровотеча, прободіння виразки. До розвитку виразки призводять куріння, алкоголь, неправильне харчування, хронічний гастрит. І особливо слід зазначити, що учені виявили прямий взаємозв`язок між цим захворюванням і стресом. Тривала психоемоційна напруга приводить до патологічних змін слизистої оболонки шлунку і 12-персної кишки.

Наслідки перенапруження на сидячій роботі, неправильна організація праці і відпочинку, сухом`ятка протягом дня і переїдання на ніч, укупі зі шкідливими звичками можуть бути дуже руйнівними. Але жінкам, крім того, важче переносити стрес, справлятися з негативними емоційними переживаннями, пов`язаними з роботою, і це підвищує ризик розвитку «профхвороб» офісних працівників. Разом з тим рекомендації по збереженню здоров`я до банального прості — раз на рік обов`язковий профілактичний огляд у лікаря, а протягом року рятівним колом буде здоровий спосіб життя (правильне харчування + фізичні вправи, тренування). Трудоголікам потрібно узяти на замітку, що вести здоровий спосіб життя — це частина роботи. Хоч би тому, що хворі співробітники нікому не потрібні.

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