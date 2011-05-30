На арсеналі, що горить з 26 травня, снаряди вибухають кожні 2-3 хв

На військовому арсеналі у Башкирії (РФ) різко збільшилася інтенсивність вибухів, що почалися після пожежі 26 травня. Снаряди вибухають кожні 2-3 хвилини, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу республіканського МВС.

Раніше інтенсивність вибухів пішла на спад - снаряди детонували один раз на 5-6 годин. Жителі селища Урман, що залишили свої будинки, почали повертатися, проте зараз їх знову евакуюють. За даними башкирського МНС, люди йдуть із селища у бік штабу, розташованого за шість кілометрів від Урмана, передає Лента.ру.

Перед цим повідомлялося, що сапери МНС завершили роботу з розмінування місцевості в околицях арсеналу і виїхали до Уфи. За словами представника міністерства, у ході розмінування бути знайдено 527 вибухонебезпечних предметів. Усього на складі знаходилося понад 90 тисяч тонн боєприпасів. Влада Башкирії вже пообіцяла ліквідувати склад.

Нагадаємо, пожежа на території 99-го арсеналу артилерійських боєприпасів почалася вдень 26 травня. Займання сталося на майданчику, де зберігаються боєприпаси. Снаряди стали вибухати, і вибухали навіть після того, як вогонь був загашений.

За даними МНС, у результаті події постраждали 12 осіб. У селищі Урман, де проживають понад 2,5 тисячі осіб, згоріло декілька десятків будівель, більш як тисяча будинків пошкоджені.

За фактом події була порушена кримінальна справа. Слідчі вважають винуватцем рядового Сергія ДЕНЯЄВА, який працював з боєприпасами. Йому загрожує покарання у вигляді утримання в дисциплінарній військовій частині строком до двох років.

Матеріальний збиток від вибухів боєприпасів оцінюється більш ніж у 100 мільйонів рублів. Місцева влада заявила про те, що для тих, що втратив, житло вже розпочате будівництво нових будинків. Фінансує будівництво республіканський бюджет з подальшим наданням рахунку Міноборони. Загальна сума одноразової допомоги потерпілим становить 5 мільйонів рублів, передає REGNUM.