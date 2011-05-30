На Японію обрушився тайфун "Сонгда"

На південний захід Японії насувається тайфун "Сонгда".

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, припинено водо- і електропостачання сотень тисяч будинків. Японська влада попередила про можливі обвали і повені.

Тайфун рухається в північному напрямі, і надійшли повідомлення про вірогідні сильні зливи в префектурі Фукусіма. Керівництво сильно постраждалої АЕС «Фукусіма-1» стверджує, що вони не готові до таких погодних умов.