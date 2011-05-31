Росія заборонила ввезення сирих овочів з Німеччини та Іспанії.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

«Припинене ввезення на територію Російської Федерації і оборот на території Російської Федерації сирих овочів (томати, огірки і листя салату), вироблених у Німеччині та Іспанії», - йдеться у наказі керівника Росспоживнагляду Геннадія ОНІЩЕНКА.

Повідомляється, що цей захід пов`язаний із спалахом у Німеччині гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморагічною кишковою паличкою.

Наголошується, що число загиблих у Німеччині становить 10 осіб, захворіло близько 1000 осіб. Випадки захворювання відзначаються не лише у Німеччині, то також у Швеції, Данії, Голландії і Великій Британії.

За даними Інституту гігієни Гамбурга, джерелом інфекції є салатні огірки, проте остаточної інформації про небезпечні продукти досі немає.

Незважаючи на неодноразові звернення, Росспоживнагляд не одержав інформації з Європейського Союзу про джерело виникнення даної інфекції, небезпечні продукти і заходи, що здійснюються для локалізації і ліквідації спалаху.

Наголошується, що найближчим часом можливе ухвалення рішення про заборону на ввезення і оборот на території Російської Федерації овочевої продукції з усіх країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру охорони здоров`я Олександру АНІЩЕНКУ негайно розробити план заходів для запобігання розповсюдженню інфекцій у зв`язку з високими температурами і виявленням численних випадків шлункових інфекцій у Німеччині, Австрії, Данії, Великій Британії, Нідерландах, Швеції.