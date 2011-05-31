Чим корисний чорний чай

Учені виявили ще одну корисну властивість чорного чаю. Виявляється, однією з корисних властивостей чорного чаю є його здатність запобігати розвитку цукрового діабету.

Учені радять при вживанні в їжу солодощів, особливо дітьми і підлітками, запивати їх саме чорним чаєм. Не слід давати чай маленьким дітям, до 5-6 років.

При запиванні солодкого чорним чаєм знижується ризик згубної дії цукру на організм, оскільки корисні властивості чорного чаю допомагають засвоєнню солодких страв.

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