Продукти харчування до 2030 року подорожчають більш ніж удвічі

Ціни на основні продукти харчування до 2030 року можуть зрости більш ніж удвічі, попереджує міжнародна благодійна організація Oxfam.

У випадку, якщо глави держав і урядів не вживуть необхідних заходів, вартість зернових культур у найближчі 20 років виросте на 120-180%.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у своїй доповіді Oxfam попереджує, що однією з основних причин такого різкого підвищення цін є глобальна зміна клімату.

Організація закликає світових лідерів поліпшити регулювання на продовольчих ринках, а також створити всесвітній фонд з боротьби зі зміною клімату.

"Система розподілу продовольства має бути переглянута, якщо ми хочемо впоратися із зростаючими проблемами зміни клімату, різкого зростання цін на продукти харчування, і браку землі, води і енергії", - сказала голова організації Барбара СТОКІНГ.

У своїй доповіді Oxfam виділила чотири "гарячі точки", жителі яких відчувають гостру нестачу продуктів харчування: Гватемала, Індія, Азербайджан і держави Східної Африки.

Основна проблема Гватемали – залежність місцевих фермерів від імпорту; жителі Індії витрачають на продукти харчування вдвічі більше, ніж жителі Великої Британії у відсотковому співвідношенні із зарплатою; в Азербайджані через погану погоду на 33% скоротився врожай пшениці; а в державах Східної Африки у зв`язку із засухою і хронічним дефіцитом їжі голодують близько восьми мільйонів людей, насамперед – жінки й діти.

Раніше Світовий банк попереджав про те, що через зростання цін на продовольство мільйони людей опинилися за межею бідності.

За даними на квітень цього року ціни на продукти були на 36% вищі, ніж рік тому. Oxfam пов`язує це з проблемами на Близькому Сході і Північній Африці.

"Кожна сьома людина на планеті голодує щодня, попри те, що у світі достатньо їжі, аби нагодувати всіх", - сказала Б.СТОКІНГ.

Напередодні міжнародного саміту з питань клімату, який мав відбутися в грудні в ПАР, Oxfam пропонує створити всесвітній фонд боротьби із зміною клімату, щоб "люди могли захиститися від наслідків зміни клімату, й одержали достатньо коштів для вирощування продуктів харчування".

Серед інших заходів пропонується ввести нові правила управління продовольчими ринками. Зокрема, Oxfam наполягає на необхідності збільшити стратегічні запаси продовольства, інвестувати в невеликі фермерські господарства, покінчити з практикою вирощування продуктів для біопалива і збільшувати прозорість на ринках продаж сировини.