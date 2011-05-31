Антистресовий коктейль

Сік 3-х лимонів або 1 чайна ложка лимонної кислоти, 250 грамів меду, 1 чайна ложка аптечної настоянки м`яти перцевої, 1 літр талої води. Можна воду і не талу, але знезаражену обов`язково! Фільтр, кип`ячення, срібна ложка, березова вуглинка — що завгодно, лише б чиста. Приймати 1 раз на день по 1 мл на 1 кг ваги, але не більше 30 мл (можна відмірювати шприцом).

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