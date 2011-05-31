Чим небезпечні вувузели

Вувузела – це ріжок завдовжки не більше метра. Він став широко відомий в 2010 році, після Чемпіонату світу по футболу.

Про те, що вувузели небезпечні для здоров`я, повідомили британські учені. Виявилось, що вони можуть приводити до передачі інфекцій.

У 2012 році в Лондоні відбудеться Олімпіада, і її організатори збираються ввести заборону на використання вувузел уболівальниками. Адже вони не тільки небезпечні з погляду інфекцій, але і можуть викликати пошкодження барабанної перетинки, що мало місце в ПАР, на Чемпіонаті світу по футболу.

У Лондонській школі гігієни і тропічної медицини було проведено дослідження із залученням 8 добровольців. Добровольців попросили спочатку кричати, а потім дути у вувузели. При цьому лазерним детектором реєструвався склад аерозоля, що виходить з рота добровольця.

Тестування показало, що в кожному літрі повітря, що видихається при крику, виходить близько 4 тисяч аерозольних частинок з мікробами. Витягання звуків з вувузели збільшувало цей показник до 700 тисяч частинок.

Втім, дослідники радять ввести правила користування вувузелами, а не забороняти їх.

newsland.ru