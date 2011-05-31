Тмин врятує від атеросклерозу

Американські учені з Центрального технологічного науково-дослідного інституту провели ряд досліджень і з`ясували: тмин здатний боротися з мікробами, допомагає справитися з високою температурою, больовими відчуттями і має високу концентрацію антиоксидантів, повідомляє АМИ-ТАСС.

Не секрет, що форми кисню, відомі як вільні радикали, провокують окислювальний стрес. Це приводить до порушення нормального перебігу ряду процесів, розвитку атеросклерозу, нейродегенеративних недуг, запалення в організмі, раку і передчасного старіння. У свою чергу, антиоксиданти дозволяють понизити ступені впливу окислювального стресу.

В ході аналізу експерти виявили великий вміст корисних фенольних з`єднань – антиоксидантів в тмині і його здатність повністю захистити від пошкоджень ДНК. Також в нетрадиційній медицині гіркий тмин застосовується для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, як відхаркувальний, сечогінний, загоюючий і тонізуючий засіб.

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