Надмірна релігійність приводить до атрофії мозку

Об`єм мозку будь-якої людини з часом зменшується, але у тих, чиє життя змінила релігія, гіпокамп усихає сильніше. Атрофія гіпокампу відбувається також у зв`язку з депресією і хворобою Альцгеймера, пише видання "Компьюлента".

Дослідники з Університета Дьюка (США) опитали 268 осіб у віці 58-84 років на предмет приналежності до тієї або іншої конфесії, духовної практики і релігійного досвіду. Потім зміни в їх гіпокампі відстежувалися за допомогою МРТ впродовж двох–восьми років.

"Ряд досліджень показали, що для багатьох віруючих релігія - шлях до поліпшення здоров`я в подальшому житті, але, схоже, це вірно не для всіх", - відзначає співавтор роботи Девід Хейуорд.

Учені вважають, що певну роль в атрофії гіпокампу у віруючих грає стрес. "Наша інтерпретація така: коли ви відчуваєте, що ваші переконання і цінності йдуть врозріз з інтересами суспільства в цілому, ви так чи інакше знаходитеся в стані стресу, і це позначається на мозку", - говорить ще один співавтор Емі Оуен.

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