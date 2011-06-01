Протизаплідні пігулки підвищують кров'яний тиск

Тривала дія естрогену, що приймається жінками у вигляді оральних контрацептивів, може підвищувати кров`яний тиск .

Проте досі процес, що стоїть за підвищенням кров`яного тиску у жінок під впливом естрогену, неясний, констатують фахівці Університету штату Мічіган.

Вони встановили, що тривала дія гормону приводить до вироблення великої концентрації сполуки під назвою супероксид, який провокує стрес в тілі, повідомляє meddaily.ru.

Супероксид - поширена форма кисню, що атакує сприйнятливі біологічні одиниці, включаючи ліпіди, протеїни і нуклеїнові кислоти. Накопичення сполуки відбувається у ділянці мозку, важливій для регулювання кров`яного тиску, що може вилитися в підвищення тиску.

focus.ua