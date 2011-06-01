Чим шкідливі сухі сніданки

Нагодувати дитину з ранку і не запізнитися при цьому на роботу самому — мрія кожного зайнятого батька. На допомогу приходять «сніданки для чемпіонів» — цими пластівцями, кульками і кілечками, які слід заливати молоком, багато мам все частіше замінюють традиційну їжу.

На радість малюкам упаковки сухих сніданків прикрашені мультяшними героями і головоломками, а в пакеті іноді можна знайти іграшку. Про небезпеку смачних зірочок або подушечок мами і тата навіть і не підозрюють, адже на пачках виробники пишуть, нібито продукт «схвалений батьками у всьому світі». Проте, на думку лікарів, давати сухі сніданки дошкільникам взагалі не можна, та і школярам краще ними ласувати не частіше одного-двух разів в тиждень.

А як же хвалена «сила дванадцяти злаків»?

- Згідно доповіді Всесвітньої організації союзів споживачів (Consumers International, CI), в найбільш поширених у всьому світі сухих сніданках для дітей виявлені небезпечні для здоров`я людини інгредієнти. Виготівники ж переконують, що їх продукт натуральний і має оздоровчі властивості. А покупців збивають з пантелику написи: «Без холестерину» або «Схвалений батьками».

Недавно дослідження сухих сніданків було проведене і в Україні.

Експерти Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) узяли шість зразків цього продукту, призначеного, судячи по рекламі і оформленню упаковок, в першу чергу для дітей. Хрусткі медові зірочки, зернові подушечки з молочною начинкою, медові кукурудзяні пластівці, глазуровані кілечка і шоколадні кульки.

Фахівці особливо підкреслили, що малюнки на упаковках сухих сніданків привертають дітей, а інформація про те, які корисні для організму, що росте, вітаміни і мінерали, що містяться в даній пачці, розміщена спеціально для батьків.

Окрім зернової основи, експерти виявили в цьому продукті і фарбники, і емульгатори, і ароматизатори, ідентичні натуральним. При цьому жоден виробник не позначив харчові добавки, присутні у складі сухої суміші, спеціальним індексом Е.

Дослідження показали: сухі сніданки на 45—50 відсотків складаються з цукру!

Вміст солі коливається від 0,7 відсотка до 1,9 відсотка. У рисових пластівцях, наприклад, її опинилося стільки ж, скільки в морській воді.

Порція сухого сніданку, як підрахували експерти, може забезпечити тільки 40 відсотків необхідної кількості калорій, яких потребує малюк.

Сучасним батькам все ж таки краще давати дітям повноцінні натуральні сніданки, а не спокушатися яскраво оформленими «смаківками», які не принесуть ніякої користі.

tainamira.ru