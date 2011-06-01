ВОЗ вперше заявила, що мобілки можуть зумовлювати рак мозоку

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я вперше заявили про можливий зв`язок використання мобільного телефону з розвитком раку мозку, повідомляє Reuters.

Найімовірніше, ризик виникнення злоякісної пухлини збільшується від використання стільникових телефонів, визнали вони, вивчивши дослідження на цю тему.

У той же час докази взаємозв`язку між дзвінками по мобільному телефону і виникненням раку "недостатньо визначені для якихось серйозних висновків", цитує висновки вчених Бі-Бі-Сі. Про ці висновки оголосила у вівторок група з 31 ученого, що представляють 14 країн на засіданні Міжнародного агентства з вивченню раку (МАВР).

У компетенції фахівців МАВР присвоїти мобільним телефонам один з наступних статусів: "канцерогенні", "найімовірніше, канцерогенні", "можливо, канцерогенні" і "не канцерогенні". Експерти зупинилися на третьому варіанті - "можливо, канцерогенні" – через імовірний зв`язок з виникненням раку головного мозку типу гліома.

Раніше ВООЗ стверджувала, що доказів причетності випромінення від мобільних пристроїв до виникнення в людей раку головного мозку не існує взагалі.

Нова посмтанова може примусити ВООЗ переглянути рекомендовані правила використання телефонів, проте, за словами вчених, для того, щоб дати точну відповідь щодо зв`язку випромінення мобільників з виникненням раку мозку, необхідно провести ще безліч досліджень, передає РІА «Новости».

"Переглянувши практично всі актуальні свідчення, робоча група класифікувала високочастотні електромагнітні поля як потенційно канцерогенні для людини", - заявив Джонатан САМЕТ, голова групи учених МАВР, які займалися цим питанням. За його словами, є свідчення того, що "мобільне" випромінення може привести до розвитку гліоми - одного з видів пухлини головного мозку.

Про те, що постійна дія радіочастотних сигналів може негативним чином вплинути на здоров`я людини, вчені говорили не раз. Крім того, багато власників телефонів скаржаться на різні побічні ефекти від стільникового зв`язку: часті головні болі, втрата пам`яті і концентрації, напруга в барабанних перетинках і раптові напади втоми, зазначає NEWSru.