Медики вилікують серце, нагріваючи нирки

Медики з Королівського коледжу в Лондоні знайшли нестандартний підхід до лікування серцевої недостатності і задишки. Вони довели, що з цими проблемами можна впоратися... нагріваючи нирки. Дещо раніше цей метод використовували при лікуванні гіпертонії.

Суть методу полягає в тому, щоб "відключити" нерви,які передають сигнал від нирок до мозку, який помилково віддає наказ включити "надзвичайний режим роботи організму", що приводить до прискореного серцебиття і отже до підвищення тиску.

Багаторічні дослідження на тваринах показали, що саме нирки працюють в режимі датчика, які вимірюють рівень крові і води і приймають будь-які зміни в об`ємі циркуляції за проблеми в роботі серцевого м`яза.

Учені - медики пропонують в одну з артерій, що знаходиться поблизу від нирок, через отвір в паховій артерії помістити спеціальний електричний зонд. Зонд почне передавати радіочастотні хвилі, які нагріватимуть цю ділянку приблизно на 20 градусів. Таке нагрівання дозволить "вимкнути" нерви, і сигнал про "надзвичайну" ситуацію не потрапить в мозок.

newsland.ru