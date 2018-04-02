Як впливає комп`ютер на жіноче здоров`я

Найбільше проблем і нарікань викликає монітор. Але не тому, що він випромінює небезпечну, як при вибуху атомної бомби, радіацію. Нічого подібного - ніяка радіація від включеного монітора не виходить. Небезпека в іншому: при роботі монітора виникає досить значне електромагнітне випромінювання, яке приводить до іонізації повітря: навколо нас з`являються позитивні електричні заряди (позитивні іони). Не плутайте їх з негативними, такими, що утворюються в атмосфері після грози, на морському березі або високо в горах.

Наскільки корисні негативні іони, настільки ж шкідливі позитивні - вони потрапляють при диханні в легені, потім з потоком крові розносяться по всіх тканинах організму і змінюють електричні заряди клітин. У результаті ми страждаємо від безсоння, тривоги, дратівливості, посиленого серцебиття, у нас знижується імунітет.

Окрім електромагнітного випромінювання навколо комп`ютера, що працює утворюється електростатичне поле, що буквально притягує до себе пил зі всієї кімнати. І, сидячи перед комп`ютером, ви вдихаєте це далеко не здорове, запорошене повітря, яке сушить слизові оболонки і підсилює прояви алергії. Тому у вас може час від часу закладати в носі, дерти в горлі і навіть з`являтися дерматит - червоні плями і висип на шкірі.

Повністю позбавитися від електромагнітного випромінювання не можна, але ослабити його шкідливу дію дуже просто - користуйтеся моніторами, випущеними починаючи з 1996 року, і ретельно прибирайте робоче приміщення, тому що позитивні іони мають тенденцію дуже міцно приставати до частинок пилу. Не тримайте біля комп`ютера гори паперів і документів, розкладіть все необхідне в ящиках столу. Робочу поверхню столу протирайте вологою тканиною з антистатиком. Часто провітрюйте приміщення.

І не забувайте перед роботою наносити на обличчя зволожуюч креми, краще з серії “анти-стрес”. На ніч робіть прохолодні компреси з настою ромашки (найпростіше прикладати до лоба і щік вологі пакетики ромашкового чаю – вони добре знімають подразнення і запалення шкіри).

Тримайте дистанцію!

Зображення на екрані, по-перше, світиться, по-друге, весь час трохи мигає. Щоб його розглянути, ми надовго фіксуємо погляд в одній точці і рідко моргаємо, чому очні м`язи стомлюються, ніжна слизова пересихає, очі червоніють, запалюються і болять. Абсолютно у всіх через чотири години безперервної роботи за комп`ютером з`являються різі в очах і відчуття "піску під повіками".

Якщо екран монітора розташований дуже близько, у нас на деякий час навіть знижується гострота зору: очі так звикли фокусуватися буквально перед носом, що довго не можуть розслабитися. Іноді після декількох годин роботи "віч-на-віч з екраном" починає двоїтися перед очима і важко добре розгледіти предмети, розташовані за межами столу. Всі ці порушення зору можна виправити, не залишаються назавжди, але тому не менш неприємні.

Щоб не мучити свій зір, встановиіть монітор на відстані 70-80 см від вашого обличчя, трохи нижче від рівня очей, відрегулюйте яскравість так, щоб контраст не стомлював зір. Ніколи не працюйте за комп`ютером ні в темноті, ні в яскраво освітленій сонцем кімнаті. Ідеал - однакове по інтенсивності освітлення кімнати і екрану.

На екрані не повинні мигати віддзеркалення вашого обличчя, лампи, яскравих предметів (всі світлові ефекти удвічі сильніше стомлюють очі). Якщо ви працюєте в окулярах, замовте собі скло з покриттями антивідблисків - багатовимірні "зайчики", добре знайомі кожній короткозорій людині, згубно позначаються на зорі. Щоб кон`юнктива ока не пересихала, можна вранці закапувати спеціальні краплі під назвою "штучна сльоза" (продаються в аптеках) - вони повністю відповідають по складу нашій слізної рідині. Увечері на декілька хвилин покладіть на повіки компреси із слабо завареного чорного чаю, що швидко знімає почервоніння і втому.



А зараз поговоримо про ті проблеми, які викликає не сам комп`ютер, а наші звички за ним працювати. Отже, ми вимушені за комп`ютером сидіти. Але ЯК ми сидимо і що у результаті одержуємо, залежить виключно від нас. Можна зігнутися на низенькому стільці або табуреті без спинки, високо підняти кисті рук, опустити голову, а під столом насилу, але з принципу закласти ногу за ногу. За годину такої "роботи" у вас почнеться головний біль і ломота в попереку, заніміють шия і плечі, з`явиться скутість в кистях рук.

Через рік-півтори подібної "посадки" можна отримати друге підборіддя, шийний спондильоз - якщо лікоть постійно знаходиться нижче запястя, а кисть високо піднята, здавлюються нерви і сухожилля. Руки починають німіти, пальці втрачають чутливість, з`являються постійні болі в суглобах.

Ще одне ускладнення неправильної пози - "писальний спазм". 100 років тому він спостерігався у клерків в адвокатських конторах після багатогодинного переписування документів - праву руку зводило від напруження, з`являвся гострий біль і скутість при русі пальців. Тепер ця напасть дістається тим, хто без перерви стукає по клавіатурі, опустивши зап`ястя нижче, ніж кисті.

Найкраще вирішення всіх вищеперелічених проблем - покупка спеціального робочого крісла (з висотою сидіння і спинки, що регулюється, і з підлокітниками) і посадка на нього за правилом "трьох кутів": коліна під столом утворюють один прямий кут, лінія стегон і спини - другий, руки, зігнуті в ліктьовому суглобі, - третій. Лопатки повинні спиратися на спинку крісла. Плечі опущені, підборіддя не притискається до шиї. Край столу у жодному випадку не тисне знизу на руки.

У перервах дуже непогано робити легкий масаж кистей рук: погладжувати кисті від кінчиків пальців вгору по передпліччю. А також час від часу піднімати втомлені руки вгору і ворушити пальцями, щоб поліпшити венозний відток крові.

Жінки, що страждають від передменструального синдрому і схильні до спазмів, не винні, сидячи за комп`ютером, стягувати талію вузькими поясами, носити джинси "в облипку" - це може викликати сильні, буквально ріжучі болі в животі. А всім іншим бажано (якщо дозволяє ситуація на робочому місці) розпускати ремінець, розстібати час від часу кнопочку на тісному поясі брюк або спідниці.



У ідеалі всім працюючим за комп`ютером жінкам слід щопівгодини влаштовувати 2-3-хвилинний відпочинок для очей і кожну годину займатися 10-хвилинною гімнастикою для всього іншого. Проте при інтенсивній роботі неможливо так часто відволікатися. Як же бути із здоров`ям?

Щоб наші м`язи відпочили і розслабилися, достатньо 2-3 хвилин. Тому почастіше міняйте позу - відкидайтеся на спинку стільця, солодко потягуйтеся, закинувши голову назад і спрямувавши мрійливий погляд в стелю.

Навчіться, задумавшись, тут же переводити погляд з екрану комп`ютера за вікно. У деяких офісах для цієї мети спеціально встановлюють акваріум: споглядання води і рибок заспокоює, але не порушує зосередженості. І ще. Кожні дві години вам все одно доведеться робити великі 20-хвилинні перерви, бажано з прогулянкою за межами робочого приміщення.

Увага: дітям і підліткам слід робити перерви за всіма медичними правилами!

Існує міф, ніби то кактус чи то поглинає небезпечне електромагнітне випромінювання, чи то проводить на своїх колючках корисні негативні іони, нейтралізуючі шкідливу дію позитивних. Насправді, з точки зору науки, кактус, встановлений біля монітора, так само здатний захистити вас від електромагнітного випромінювання, як покладений на сидінні автомобіля - від викрадача, а на колючках у нього збирається тільки пил. Зате сам він дійсно любить це випромінювання і добре росте поблизу його джерел, особливо якщо при цьому на рослину падає світло.

Друга помилка - ніби то електромагнітне випромінювання ослабляється захисним екраном на моніторі. Насправді захисний екран, якщо ви працюєте з монітором старого зразка, корисний для зору, а заземлений частково позбавляє від електростатичного поля.

Майте на увазі: і старі, і нові монітори випромінюють в основному не фасадом, а бічними і задніми стінками. Тому пощадіть колег і не ставте свій монітор націленим небезпечною задньою частиною в потилицю або бік сусідові, що працює поряд з вами.

Комп`ютери не викликають ніяких неврологічних захворювань, але в окремих випадках здатні провокувати ті, що вже є. Постійне мерехтіння екрану викликає своєрідний резонанс в клітинах головного мозку, і при схильності людини до епілепсії електричні імпульси з цих резонуючих клітин здатні розповсюдитися на великі ділянки мозку. Почнеться судомний припадок. Жінок часто турбує, чи не має робота за комп`ютером шкідливого впливу на перебіг вагітності. Це питання досі ретельно вивчають учені, але ніяких небезпечних або турбуючих чинників на даний момент не виявлено.



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